В Москве резко подорожал один тип жилья

В Москве резко, на 30 процентов, подорожало жилье в новостройках бизнес-класса. Об увеличении стоимости такого типа недвижимости «Известиям» сообщили аналитики компании «Метриум».

По их данным, в третьем квартале 2022 года один квадратный метр в новостройках бизнес-класса в центре столицы оценивался в 492 тысячи рублей. В том же периоде 2021 года стоимость квадратного метра в таких же квартирах оценивалась в 387 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что новостройки премиум-класса стоят сейчас в среднем 699 тысяч рублей за один квадратный метр. В третьем квартале прошлого года квадратный метр такого жилья стоит в среднем 697 тысяч рублей, то есть цена изменилась незначительно.

В целом все новостройки Центрального административного округа Москвы за прошедшие 12 месяцев подорожали на 16 процентов, а их средняя цена составила 1,2 миллиона рублей за один квадратный метр, рассказали эксперты.

«Новостройки бизнес-класса в ЦАО дорожают из-за высокого спроса на них. Предложение сосредоточено в трех-пяти крупнейших проектах, где на фоне большой активности клиентов за последний год цены выросли на треть», — объяснил тенденцию коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов.

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