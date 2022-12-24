Стало известно о подорожании услуг Деда Мороза и Снегурочки на Новый год

О подорожании услуг Деда Мороза и Снегурочки на новогодние праздники агентству городских новостей «Москва» стало известно в ходе разговора с доцентом кафедры статистики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Ольгой Лебединской.

«В прошлом году ближе к новогодней ночи выезд Деда Мороза и Снегурочки оценивался в среднем по России в пять тысяч рублей, а в саму новогоднюю ночь — уже примерно в десять тысяч рублей. В этом году цены выросли на десять процентов и по всем базовым программам, и по более дорогим», — сообщила она.

Эксперт уточнила, что чем необычнее представление, тем больше заказчику придется заплатить за услугу. Так, например, за услугу наряженного в Деда Мороза промышленного альпиниста, который через окно будет вручать подарки, придется заплатить 19 тысяч рублей. А часовая программа Деда Мороза, входящего в окно, обойдется в 28 тысяч рублей (до 30 декабря), а в новогоднюю ночь — 40 тысяч рублей.

Несмотря на повышение стоимости, потребность в таких услугах за год только возросла — об свидетельствуют данные в интернете. В ноябре 2021 года запросов на эту тему было 3,6 миллиона, тогда как в 2022 году их количество увеличилось на 31 процент, — до 4,7 миллионов, отметила Лебединская.

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