В Москве к 8 Марта подорожали главные весенние цветы — тюльпаны. Их цена ориентировочно составляет от 150 до 200 рублей. Об этом РИА Новости сообщили продавцы цветочных магазинов.

«Цветы сейчас дороже, чем в прошлом году. Вот тюльпаны, например, в прошлом году были по 130-150 рублей, в этом году выросли — теперь от 150 рублей, а пионовидные — до 200 рублей», — рассказала агентству представитель цветочной мастерской в Басманном районе столицы.

Администратор салона цветов в Тверском районе Москвы сообщила, что один тюльпан покупателю может обойтись в среднем в 200 рублей. А в Мещанском районе отметили, что средний букет из этих цветов будет стоить от трех тысяч рублей.

Самыми недорогими вариантами представители отрасли назвали легкие весенние букеты в среднем за 2,2 тысячи рублей. Букеты из разных цветов при этом будут стоить в среднем от шести до 12 тысяч рублей.

Ранее москвичам предложили поздравить близких с 8 Марта на экране в центре города.