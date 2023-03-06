Москвичам предложили поздравить близких с 8 Марта на экране в центре города, создав открытку с помощью искусственного интеллекта. Электронные послания будут транслироваться на экране «Цифрового делового пространства» со стороны Садового кольца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Персональные послания, созданные до 7 марта включительно, появятся на экране с 00:00 до 24:00. В Международный женский день четыре часа подряд, с 14:00 до 18:00, новые поздравления будут появляться на экране всего через несколько минут после создания открытки», — говорится в сообщении.

Отмечается, для создания электронного обращения надо зайти на сайт проекта, ответить на два вопроса, указать, кому и от кого открытка и само поздравление. Размер текста не должен превышать 200 знаков. Оригинальное послание в векторной стилистике создаст искусственный разум Николай Иронов.

Ранее москвичам пообещали погоду с «женским характером». 8 Марта она будет переменчивой.