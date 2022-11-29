Оценено подорожание новогоднего стола к 2023 году

Новогодний стол к 2023 году подорожал на 15-20 процентов, сообщает [NEWS.ru](https://news.ru/dengi/glavnyj-prazdnik-zastavit-uzhatsya-novogodnij-stol-podorozhaet-na-15-20 (https://news.ru/dengi/glavnyj-prazdnik-zastavit-uzhatsya-novogodnij-stol-podorozhaet-na-15-20/)/) со ссылкой на исследовательские компании и ассоциации магазинов.

«Вслед за инфляцией выросли в цене продукты к новогоднему столу — в среднем на 15–20%. Драйвером такого роста станут алкогольные напитки: импортные подорожали почти на треть», — сказала старший директор по работе с клиентами холдинга «Ромира» Ксения Пайзанская.

Гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков оценил рост цен на сырое мясо, рыбу и сыр не менее чем в 10 процентов. Мясные и рыбные деликатесы при этом подорожают до 40 процентов. Цены на соленую сельдь уже поднялись на 18-23 процента.

По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, к Новому году также поднялись цены на сладкие продукты. К примеру, только шоколадные конфеты подорожали на 23 процента.

При этом подешевела часть ингредиентов для салата оливье. «Ключевой вклад в снижение стоимости главного новогоднего салата внесли овощи. Цены на них в 2021 году были значительно выше средних ввиду затяжной зимы, позднего сева, неблагоприятной погоды при уборке урожая и нехватки рабочей силы из-за карантинных ограничений», — рассказали в Руспродсоюзе.

Ранее подорожание ряда продуктов к 2023 году спрогнозировала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. По ее словам, в новом году гарантированно вырастут цены на алкоголь, электронные сигареты и табачные изделия