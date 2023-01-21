Назван самый подорожавший в России в 2022 году товар

Самый подорожавший в России в 2022 году товар назвали эксперты Росстата. Наибольший рост цен зафиксирован на поездки за рубеж, йод и средства гигиены. При этом резко подешевели овощи из «борщевого набора» и товары для стройки, сообщает РБК.

«Йод стал товаром, подорожавшим в 2022 году сильнее всего. Его средняя стоимость в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 55,2 процента. Для сравнения, в 2021 году этот медикамент подорожал только на 10 процентов. Правда, 10 миллилитров йода в декабре 2022 года стоили в среднем по стране всего 42 рубля», — говорится в материале.

Среди примерно 560 отслеживаемых товаров и услуг, сильнее всего выросли цены на туристические услуги. Больше всего это коснулось путевок в Египет (на 160 процентов), Турцию (на 118,6 процента) и ОАЭ (73,6 процента).

Кроме того, значительно подорожали спички, туалетное мыло, женские прокладки, легковые автомобили, дезодоранты, маргарин, хозяйственное мыло, шампунь и зубная паста.

Стало известно, что по итогам года было зафиксировано массовое удешевление плодоовощной продукции: например, цены на капусту белокочанную снизились на 53 процента, картофель — на 31 процент, свеклу — на 26 процентов. Среди услуг сильнее остальных подешевели поездки в отдельные страны Средней Азии — на 14 процентов.

Ранее дешевеющую перед Новым годом категорию товаров назвал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. По его словам, это сезонные летние вещи.