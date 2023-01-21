Город
19:35, 21 января 2023
2 мин.

Назван самый подорожавший в России в 2022 году товар

Назван самый подорожавший в России в 2022 году товар
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самый подорожавший в России в 2022 году товар назвали эксперты Росстата. Наибольший рост цен зафиксирован на поездки за рубеж, йод и средства гигиены. При этом резко подешевели овощи из «борщевого набора» и товары для стройки, сообщает РБК.

«Йод стал товаром, подорожавшим в 2022 году сильнее всего. Его средняя стоимость в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 55,2 процента. Для сравнения, в 2021 году этот медикамент подорожал только на 10 процентов. Правда, 10 миллилитров йода в декабре 2022 года стоили в среднем по стране всего 42 рубля», — говорится в материале.

Среди примерно 560 отслеживаемых товаров и услуг, сильнее всего выросли цены на туристические услуги. Больше всего это коснулось путевок в Египет (на 160 процентов), Турцию (на 118,6 процента) и ОАЭ (73,6 процента).

Кроме того, значительно подорожали спички, туалетное мыло, женские прокладки, легковые автомобили, дезодоранты, маргарин, хозяйственное мыло, шампунь и зубная паста.

Стало известно, что по итогам года было зафиксировано массовое удешевление плодоовощной продукции: например, цены на капусту белокочанную снизились на 53 процента, картофель — на 31 процент, свеклу — на 26 процентов. Среди услуг сильнее остальных подешевели поездки в отдельные страны Средней Азии — на 14 процентов.

Ранее дешевеющую перед Новым годом категорию товаров назвал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. По его словам, это сезонные летние вещи.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.