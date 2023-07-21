В Подмосковье подожгли автобусы МВД России

Пожар произошел на стоянке автобусов МВД России на территории Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедове. Как сообщает SHOT, неизвестный пробрался на территорию вуза и устроил поджог.

На парковке вуза стояли два ЛиАЗа. Злоумышленник поджег автобусы и скрылся в ночь на пятницу, 21 июля. Пожар удалось быстро потушить. Сейчас преступника ищут.

Издание сообщает, что сгоревшие машины готовились для передачи в Департамент тыла российского МВД для дальнейшего списания и стояли уже без аккумуляторных батарей.

По информации областного МЧС, сообщение о возгорании поступило к ним в 02:34. На место направили 3 единицы техники и 11 человек.

Ранее поджог в ЖК «Десна» в Новой Москве попал на видео. Молодые люди подожгли дверь одной из квартир, снимая происходящее на телефон.