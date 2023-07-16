Поджог в столичном ЖК попал на видео

«Биба и Боба. Отследят по камерам, установят личности и примут. Плюс они на свой телефон все подробно засняли», — прокомментировал увиденное подписчик канала.

Ранее житель Ногинска разбил стекло иномарки и поджег ее. Инцидент попал на видео.