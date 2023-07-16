10:22, 16 июля 2023
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Поджог в столичном ЖК попал на видео
Поджог в ЖК «Десна» в Новой Москве попал на видео.
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»
Поджог в ЖК «Десна» в Новой Москве попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «МК: срочные новости».
Камера видеонаблюдения в подъезде зафиксировала, как молодой человек зажигает спичку рядом с входной дверью в квартиру. Второй при этом, прикрывая лицо, снимает его на смартфон.
«Биба и Боба. Отследят по камерам, установят личности и примут. Плюс они на свой телефон все подробно засняли», — прокомментировал увиденное подписчик канала.
Ранее житель Ногинска разбил стекло иномарки и поджег ее. Инцидент попал на видео.