Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину

Мужчина, которого подозревают в стрельбе на западе Москвы, в ходе которой пострадал 35-летний мужчина, во время допроса признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

«У меня с ним произошел конфликт. И на улице у нас была встреча… Да, я знаю, что это некрасиво все, нехорошо. Да, раскаиваюсь», — заявил он во время разговора со следователями.

Ранее сообщалось о задержании двоих приезжих мужчин, которых подозревают в участии в конфликте со стрельбой на западе столицы. По данным следствия, между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал похожий на пистолет предмет и несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента, после чего скрылся. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Ранее охранник заведения в Лучниковом переулке в центре Москвы ранил женщину. Источник рассказал, что 30-летняя потерпевшая обратилась в полицию. Женщина сообщила правоохранителям, что охранник выстрелил в нее из пистолета.