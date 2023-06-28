Житель Подмосковья открыл подпольное казино возле вокзала под видом кафе

Подмосковные полицейские обнаружили подпольное казино с доходом в девять миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Московской области.

Житель Дмитрова открыл игорный дом возле вокзала под видом кафе. Попасть в заведение могли лишь постоянные клиенты по магнитному ключу.

При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли камеры видеонаблюдения и игровой аппарат с компьютерными комплектующими: материнской платой, жестким диском, блоком питания и кассет для денег. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее москвовед вспомнил о казино и видеосалоне в знаменитом столичном кинотеатре.