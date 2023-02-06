Москвовед вспомнил о казино и видеосалоне в знаменитом столичном кинотеатре

О казино и видеосалоне в знаменитом столичном кинотеатре «Ударник» в беседе с «Мослентой» вспомнил историк Олег Фочкин. Москвовед уточнил, что видеосалон работал на чердаке здания в конце 1980-х годов.

«Там показывали иностранные фильмы, которые только начали прорываться в Советский Союз и Россию. Так, году в 1990-м мы с будущей женой ходили в этот видеосалон. Поднялись по черной лестнице на чердак и посмотрели "Человек дождя". Это было очень сильно, такие фильмы мы тогда очень хотели видеть», — рассказал он.

А в перестройку, по его словам, в цокольном этаже находилось казино и тотализатор. В 1994 году там даже располагался салон элитных машин, добавил Фочкин.

Ранее сообщалось, что знаменитый московский кинотеатр «Ударник», закрытый в 2010 году, возобновит работу. Его реставрация начнется в 2023 году.