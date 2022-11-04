Россияне назвали наиболее привлекательные профессии для подработки

Наиболее привлекательные профессии для подработки назвали россияне в опросе сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Его результаты публикует RT.

«19 процентов респондентов ответили, что администратор является одной из самых привлекательных профессий для подработки. 13 процентов отметили, что могли бы получать дополнительный доход в качестве редактора или корректора. 12 процентов готовы зарабатывать дополнительные деньги, собирая заказы в магазинах», — говорится в сообщении.

Кроме того, популярными профессиями для подработки стали водитель (11 процентов), курьер (каждый 10-й опрошенный), IT-специалист (девять процентов), частный репетитор (восемь процентов), графический дизайнер, строитель и разнорабочий (по семь процентов).

Ранее самым популярным профессиональным направлением, в котором планируют работать российские выпускники, оказалась сфера IТ.