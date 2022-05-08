Стали известны подробности ДТП с участием электрички и автомобиля в Подмосковье

Стали известны подробности ДТП с участием электрички и автомобиля в подмосковной Ивантеевке. Ими поделился Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, в результате аварии погибла 18-летняя уроженка Бурятии Элеонора Решетова. Однако за рулем арендованной в каршеринге иномарки Kia находилась, скорее всего, не она, как предполагалось ранее, а один из сопровождавших ее мужчин.

Вместе с девушкой в машине находились 20-летний Петр Прозоров, 22-летний Олег Крылов и 23-летний Николай Никутов. Все они с травмами различной степени тяжести в настоящий момент находятся в больнице.

О столкновении электропоезда, следовавшего по направлению Фрязино — Москва Ярославская, и выскочившего на железнодорожный переезд неподалеку от станции «Ивантеевка» на красный свет автомобиля каршеринга, стало известно ранее в воскресенье, 8 мая.