Раскрыты подробности новогодней праздничной программы в Москве

Подробности новогодней праздничной программы в Москве раскрыла на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника Наталья Сергунина.

«Насыщенная программа ждет москвичей и туристов в предстоящие январские каникулы — познавательная, культурная, благотворительная, спортивная и гастрономическая. Программы для детей и взрослых проведут в парках, музеях и культурных центрах», — рассказала заммэра.

Одним из главных событий длинных выходных будет традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», который продлится до 8 января. На мероприятии москвичи и гости столицы познакомятся с национальными традициями народов России, посетят мастер-классы и встретятся сразу с 14 Дедами Морозами из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республики Саха (Якутии), Татарстана, Башкирии, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Коми, Тыва и Марий Эл.

В ходе гастрономической программы «Новогодний московский завтрак» горожане и туристы могут попробовать разнообразные блюда. Например, в Зеленограде будут предлагать блины с вареньем из лепестков роз, а в самом центре, на Никольской улице, — пшенную кашу с карамелизированной тыквой и бутерброды со шпротами.

Ранее Собянин назвал основные виды зимних развлечений для москвичей.