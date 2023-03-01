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10:11, 01 марта 2023
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Стали известны подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике

Стали известны подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике
Фото: Telegram-канал Mash

Подробности об упавшем во вторник, 28 февраля, в подмосковной Коломне беспилотном летательном аппарате (БПЛА) сообщил источник РЕНТ ТВ. Стало известно, что беспилотник был начинен взрывчаткой.

«Внутри беспилотника обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре заряда к РПГ (ручной противотанковый гранатомет_прим. "Мосленты"_)», — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нашли в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе деревни Губастово.

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