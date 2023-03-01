Раскрыты подробности об избитом учителем в московской школе подростке

Подросток, избитый учителем в московской школе, не раз был замечен в плохом поведении во время уроков. Об этом сообщает MK.RU.

«Отец избитого учащегося работает участковым в звании майора, его супруга — домохозяйка. Кстати, до этого ЧП родителей школьника несколько раз вызывали в школу из-за плохого поведения сына во время уроков. Также в “анамнезе” подростка — драка в начальной школе», — раскрыло подробности издание.

Свидетели избиения сообщили, что мальчик разозлил учителя пусканием бумажных самолетиков в классе. Школьники отметили, что инцидент произошел на уроке финансовой грамотности, во время которого ученики часто занимаются своими делами, а преподаватель заполняет электронный журнал.

Ранее учитель московской школы №2031 избил избил ученика на глазах у всего класса и попал на видео. Преподаватель подошел к парте, схватил мальчика за голову, скинул его со стула и выволок в коридор. Представители школы сообщили, что с педагогом расторгнуты трудовые отношения.