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11:03, 01 марта 2023
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Раскрыты подробности об избитом учителем в московской школе подростке

Раскрыты подробности об избитом учителем в московской школе подростке
Кадр: Telegram-канал «Mash»

Подросток, избитый учителем в московской школе, не раз был замечен в плохом поведении во время уроков. Об этом сообщает MK.RU.

«Отец избитого учащегося работает участковым в звании майора, его супруга — домохозяйка. Кстати, до этого ЧП родителей школьника несколько раз вызывали в школу из-за плохого поведения сына во время уроков. Также в “анамнезе” подростка — драка в начальной школе», — раскрыло подробности издание.

Свидетели избиения сообщили, что мальчик разозлил учителя пусканием бумажных самолетиков в классе. Школьники отметили, что инцидент произошел на уроке финансовой грамотности, во время которого ученики часто занимаются своими делами, а преподаватель заполняет электронный журнал.

Ранее учитель московской школы №2031 избил избил ученика на глазах у всего класса и попал на видео. Преподаватель подошел к парте, схватил мальчика за голову, скинул его со стула и выволок в коридор. Представители школы сообщили, что с педагогом расторгнуты трудовые отношения.

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