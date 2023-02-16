Появились подробности об особенностях здоровья умершего на физкультуре ребенка

Подробности об особенностях здоровья ребенка, умершего на уроке физкультуры в Подмосковье, раскрыла пресс-служба администрации городского округа Домодедово. Комментарий ведомства появился на сайте РИА Новости.

«Физическая нагрузка ребенку была противопоказана, нагрузки не было. Все выводы будут сделаны по завершении следственных действий», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что шестилетний мальчик умер на уроке физкультуры в детском саду в подмосковном Домодедове. Ребенок потерял сознание во время занятия, прибывшие на место медики констатировали его смерть. По признакам статьи 293 часть 2 УК РФ («Халатность») возбуждено уголовное дело.