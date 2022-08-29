Стали известны подробности работы новых скоропомощных комплексов в Москве

Подробности работы новых скоропомощных комплексов в столице стали известны «Мосленте». Проект нового стандарта оказания экстренной помощи на территории столицы анонсировал мэр города Сергей Собянин.

Во вторник, 23 августа градоначальник обсудил этот проект с главными врачами крупнейших городских многопрофильных больниц. По итогам встречи было принято решение о реализации программы улучшения экстренной помощи в шести городских больницах: НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ имени В.В. Вересаева.

В 2023 первые скоропомощные комплексы начнут принимать пациентов. После открытия они будут работать как полноценные стационары, с приемным отделением, операционными, реанимацией, тысячами единиц современного оборудования и вертолетной площадкой.

Пациенты будут проводить здесь от нескольких минут до суток. Их обследуют, поставят диагноз, окажут срочную помощь, а при необходимости и прооперируют. Затем, в зависимости от состояния, пациентов будут либо переводить в профильное отделение для продолжения лечения, либо выписывать домой.

В общей сложности будет введено более 600 суперсовременных коек, половина из них — реанимационные. Новые комплексы будут принимать в год до полумиллиона человек, поступающих с экстренными или неотложными состояниями.

Ранее стало известно среднее время прибытия скорой помощи в Москве. По данным главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николая Плавунова, оно составляет 10,4 минуты.