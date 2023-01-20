Стали известны подробности реставрации знаменитой звезды на ВДНХ

Подробности реставрации знаменитой звезды над 59-м павильоном ВДНХ стали известны «Мосленте» из разговора с главным инженером выполнявшего эту работу ООО «Мидас» Тахиром Абдуркаевым.

«Сейчас, когда звезда горит, рубиновый цвет, который мы видим, дает сваренное по исторической рецептуре листовое многослойное стекло. Его рецепт изначально был разработан для кремлевских звезд», — заявил он. Чтобы добиться лучшего и более яркого свечения, по словам инженера, использовалось трехслойное стекло: медный рубин, бесцвет и белый криолит. На верхних площадках павильона сохранились осколки исторического стекла, которое работники скопировали.

Звезду демонтировали в августе 2022 года, процесс изготовления стекла занял около трех месяцев. «Произвели стекло на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге, в четырехгоршковой стекловаренной печи и в печи для моллирования. После этого в цеху алмазной обработки специалисты-выдувальщики сделали из этих заготовок детали звезды. Толщину и цвет восстановили так, что они полностью соответствуют историческому образцу», — рассказал Абдуркаев.

Внутри звезды 65 светодиодных ламп по 15 ватт, добавил специалист. «По цвету, по температуре, подобрали их под «лампы Ильича», которые там были по 3700 кельвинов. По необходимости можно будет добавлять и убирать яркость света», — поделился собеседник «Мосленты».

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