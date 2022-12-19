Раскрыты подробности строительства первых электростанций в Москве

Подробности строительства первых электростанций в столице раскрыла «Мосленте» историк архитектуры НИУ ВШЭ, сотрудник Музея Мосэнерго и энергетики Москвы Юлия Шуленина. По ее словам, первые промышленные предприятия в городе начали строить еще в XVIII веке, а основной прорыв в развитии столичной промышленной архитектуры случился во второй половине XIX века.

«Во время первого этапа электрификации, который пришелся на конец XIX — начало XX века, станции строили в центре города, потому что передавать электричество на большие расстояния не позволяли технологии», — объяснила Шуленина.

До революции «Общество электрического освещения 1886 года» построило Раушскую электростанцию (сегодня это ГЭС-1 имени Петра Смидовича), а строительство ГЭС-2, которая в наши дни стала известным Домом культуры, инициировала Московская городская управа, рассказала историк. До революции ГЭС-2 называлась Трамвайной электростанцией, так как ее строительство было вызвано необходимостью обеспечить энергией трамвайные линии города.

«В тот период задачей архитекторов было встроить здание станции в историческую ткань города, в уже существующий архитектурный ландшафт. Поэтому архитекторы часто использовали фасад-декорацию. Например, по Георгиевской электростанции было сложно определить назначение здания. Промышленное сооружение выдавала только дымовая труба», — отметила собеседница «Мосленты».

В архитектуре первых трех московских станций использовались элементы, которые соотносили эти здания с важными окружающими объектами, продолжила Шуленина. «В ГЭС-2, например, повторяются некоторые детали Храма Христа Спасителя. А небольшая боковая башенка, которую сейчас восстановили, похожа на Спасскую башню Кремля. Сделано это, чтобы объединить здание с окружающим архитектурным ландшафтом, ведь при взгляде на центр Москвы можно видеть, как раз ГЭС-2, Храм Христа Спасителя и Кремль», — рассказала она.

Ранее были раскрыты адреса самых первых электрических фонарей в дореволюционной Москве. В первую очередь их установили на площади вокруг Храма Христа Спасителя.