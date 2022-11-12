Стали известны подробности жестокого убийства 14-летнего подростка в Москве

В деле о жестоком убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы появились новые подробности. Стало известно, что правоохранителями были установлены лица, подозреваемые в убийстве несовершеннолетнего, сообщает ГСУ СК России по столице.

«Установлены двое подозреваемых, которые в тот вечер подвергли сильному избиению несовершеннолетнего и, несмотря на низкие показатели температуры, заставили его снять одежду. Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, они просто покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона», — говорится в сообщении.

Подозреваемых в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»), проверят на причастность к совершению указанного преступления.

«По подозрению в совершении преступления задержаны двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения. В настоящее время с ними проводятся следственные действия», — сообщила агентству новостей «Москва» руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Тело 14-летнего мальчика со множественными телесными повреждениями в области лица и туловища было найдено 16 октября вблизи озера Святое, расположенного в районе Косино-Ухтомский в Москве.

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