Город
18:36, 08 ноября 2022
1 мин.

Москвич заманил к себе домой пятерых подростков и напоил их «сонной водой»

Москвич заманил к себе домой пятерых подростков и напоил их «сонной водой»
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Москвич рассказом о своей коллекции кроссовок заманил в квартиру пятерых подростков к себе домой и напоил их «сонной водой». Об этом во вторник, 8 ноября, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. По имеющейся информации, одну из несовершеннолетних изнасиловали. Об этом рассказала в полиции мать пострадавшей.

«Сама потерпевшая девочка рассказала силовикам, что все произошло еще в воскресенье в подъезде ее дома на севере Москвы. Вместе с компанией из четырех друзей они встретили ее соседа. Он предложил ребятам взглянуть на коллекцию кроссовок в его квартире», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленник напоил несовершеннолетних некой «сонной водой», после чего все подростки заснули. Наутро девушка, которая пришла к незнакомцу со своими друзьями, обнаружила его сидящим на ней. Оперативники задержали мужчину, проводится проверка.

Ранее стало известно, что молодой человек изнасиловал москвичку в мусорной камере многоэтажки.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.