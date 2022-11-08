Москвич заманил к себе домой пятерых подростков и напоил их «сонной водой»

Москвич рассказом о своей коллекции кроссовок заманил в квартиру пятерых подростков к себе домой и напоил их «сонной водой». Об этом во вторник, 8 ноября, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. По имеющейся информации, одну из несовершеннолетних изнасиловали. Об этом рассказала в полиции мать пострадавшей.

«Сама потерпевшая девочка рассказала силовикам, что все произошло еще в воскресенье в подъезде ее дома на севере Москвы. Вместе с компанией из четырех друзей они встретили ее соседа. Он предложил ребятам взглянуть на коллекцию кроссовок в его квартире», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленник напоил несовершеннолетних некой «сонной водой», после чего все подростки заснули. Наутро девушка, которая пришла к незнакомцу со своими друзьями, обнаружила его сидящим на ней. Оперативники задержали мужчину, проводится проверка.

Ранее стало известно, что молодой человек изнасиловал москвичку в мусорной камере многоэтажки.