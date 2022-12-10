Подростка изрезали ножом на юге Москвы

Неизвестный изрезал 15-летнего подростка на юге Москвы. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел 9 декабря в Шипиловском проезде. Школьник получил ножевые ранения груди, живота и бедра. Обстоятельства происшествия выясняются.

Охранник московского торгового центра «Метрополис» жестоко избил подростка на улице и попал на видео. Сообщается, что пострадавшему потребовалась помощь медиков.