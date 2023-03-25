09:43, 25 марта 2023
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Подростки устроили массовую драку возле цирка в Москве
Около 10 подростков подрались у цирка имени Никулина в Москве.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Массовую драку у цирка имени Никулина в Москве устроили подростки, сообщает телеканал РЕН ТВ. В потасовке участвовали около 10 человек.
Конфликт произошел в ночь с 24 на 25 марта. Правоохранители задержали у цирка восьмерых человек, на них составлены административные протоколы. Одного подростка госпитализировали, но затем отпустили на домашнее лечение. Проводится проверка.
Ранее в московской школе подросток в драке в одноклассником получил черепно-мозговую травму. Пострадавшего госпитализировали.