Подростки устроили массовую драку возле цирка в Москве

Массовую драку у цирка имени Никулина в Москве устроили подростки, сообщает телеканал РЕН ТВ. В потасовке участвовали около 10 человек.

Конфликт произошел в ночь с 24 на 25 марта. Правоохранители задержали у цирка восьмерых человек, на них составлены административные протоколы. Одного подростка госпитализировали, но затем отпустили на домашнее лечение. Проводится проверка.

Ранее в московской школе подросток в драке в одноклассником получил черепно-мозговую травму. Пострадавшего госпитализировали.