В Подмосковье подростки избили инвалида ногами и попали на видео

На кадрах видно, как школьники на скейт-площадке подходят к своему сверстнику сзади и несколько раз бьют его ногами в спину. После первого удара пострадавший падает на землю. По данным источника, избитый мальчик — инвалид, подопечный одного из подмосковных психоневрологических интернатов.

Издевательства подростков над сверстником вызвали бурную реакцию у пользователей сети. «Инвалида-то за что? Он беззащитный и ничего не может сделать», «Выродки», «Надеюсь, правоохранительные органы не пройдут мимо», — возмутились комментаторы.

Ранее в Москве школьник получил черепно-мозговую травму в драке на перемене. Конфликт разгорелся между учениками десятого класса.