В Подмосковье подростки избили инвалида ногами и попали на видео
Школьники избили инвалида ногами в Подмосковье.
В Подмосковье подростки избили инвалида ногами и попали на видео. Ролик, снятый очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Плохие новости 18+».
На кадрах видно, как школьники на скейт-площадке подходят к своему сверстнику сзади и несколько раз бьют его ногами в спину. После первого удара пострадавший падает на землю. По данным источника, избитый мальчик — инвалид, подопечный одного из подмосковных психоневрологических интернатов.
Издевательства подростков над сверстником вызвали бурную реакцию у пользователей сети. «Инвалида-то за что? Он беззащитный и ничего не может сделать», «Выродки», «Надеюсь, правоохранительные органы не пройдут мимо», — возмутились комментаторы.
Ранее в Москве школьник получил черепно-мозговую травму в драке на перемене. Конфликт разгорелся между учениками десятого класса.