Подростков пытали в реабилитационном центре в Подмосковье

Более 20 подростков избивали и удерживали в реабилитационном центре в Подмосковье, один из пострадавших находится в коме. О ситуации пишет Baza.

Все произошло в Дедовске. 29‑летний администратор Виталий Балабриков и его коллеги с августа по ноябрь 2025 года организовали незаконный реабилитационный центр для трудных подростков. По версии следствия, в него поступили 24 ребенка, все они проходили лечение от зависимостей. По договору с детьми должны были работать психологи, но подопечных на самом деле подвергали пыткам.

16‑летний юноша попал в больницу в тяжелом состоянии. Медики зафиксировали на его теле множественные ушибы и ссадины, следы связывания, сейчас он в коме. Врачи сообщили о подростке в полицию.

По данным подмосковного СК, сейчас администратор и одна из подопечных центра установлены. Мужчину арестовали, мера пресечения для девушки будет избрана позднее. Возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, рехаб открылся под вывеской центра Анны Хоботовой и работает с 2013 года. На страницах в соцсетях Хоботова называет себя детским психологом и рассказывает об авторском методе работы с подростками с девиантным поведением. Филиал в Подмосковье, по данным Следственного комитета, работал нелегально, но приносил доход. За четыре месяца выручка могла составить больше 7 миллионов рублей. Сообщалось, что за месяц пребывания в «реабилитационном центре» родители платили по 100 тысяч рублей.

Появились данные и о том, что воспитанников подмосковного рехаба заставляли круглосуточно писать одну и ту же фразу 21 тысячу раз. Как рассказала пострадавшая, сотрудники заставляли детей писать «Пока я безответственно отношусь к своей ответственности, это лишает меня свободного времени и мешает выздоровлению». Детей также принуждали убирать в любое время суток.