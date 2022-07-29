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Подросток из Подмосковья сломал шею во время тренировки во дворе

Подросток из Подмосковья сломал шею во время тренировки во дворе
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

15-летний подросток из подмосковного Подольска во время занятий спортом во дворе сломал себе шею и погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, школьник тренировался и выполнял упражнение на турнике, но не удержался и упал. Предположительно, он сломал шейные позвонки и получил черепно-мозговую травму. Когда приехала скорая, пострадавший был еще жив, однако спасти его медикам не удалось.

Также сообщается, что мальчик учился школе №3, а в новом учебном году должен был перейти в девятый класс Климовского лицея.

Ранее подросток из Подмосковья погиб на территории Калужской области, катаясь на квадроцикле.

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