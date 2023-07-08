В Подмосковье подросток отравился таблетками от шизофрении

В подмосковных Люберцах подросток выпил таблетки от шизофрении и попал в больницу с отравлением, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, инцидент произошел в одной из квартир на улице Гагарина. 13-летний школьник пришел в гости к знакомой, в какой-то момент девушка предложила якобы для расслабления выпить препарат, который обычно назначают для лечения психического расстройства — шизофрении.

В результате молодой человек почувствовал себя плохо, его экстренно госпитализировали с острым медикаментозным отравлением. В настоящий момент пациент чувствует себя нормально, за его состоянием продолжают следить врачи.

Ранее сообщалось, что студентка смешала энергетики с антидепрессантами и попала в больницу в Москве.