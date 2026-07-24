Подросток под Москвой едва не стал инвалидом после одного прыжка

Подросток под Москвой едва не стал инвалидом после прыжков на речке. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Как утверждается, в момент прыжка молодой человек сильно ударился коленом о камень. Его госпитализировали, доставив в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с серьезной травмой.

Медики диагностировали открытый острокольчатый перелом в области правого колена со смещением отломков и гемартрозом (кровоизлиянием) с повреждением связок. Было принято решение действовать незамедлительно, чтобы подросток скорее восстановился, при этом не став инвалидом на всю жизнь.

Подмосковные врачи выполнили первичную обработку раны. Затем уже они удалили все костные осколки из колена. После специалистами была проведена пластика собственной связки правого надколенника (то есть восстановлена анатомическая целостность). «Это сложное, но крайне важное вмешательство», — сказано в сообщении.

Тем не менее молодому человеку повезло: он снова начнет вести активный образ жизни без факта инвалидизации. При этом юноше понадобится время на полное восстановление после травмы.

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