Врачи назвали главные угрозы для детей в Подмосковье

Летом дети чаще гуляют в парках, лесах и на дачах, а вместе с этим возрастает риск отравления ядовитыми растениями. Специалисты НИКИ детства напомнили жителям Подмосковья, какие цветы и ягоды представляют опасность и что делать в экстренной ситуации, передает портал Regions.

По данным Министерства здравоохранения Московской области, в регионе встречаются ландыш, белладонна, волчеягодник, вороний глаз и вех ядовитый. Их плоды могут показаться ребенку привлекательными, однако содержат токсины, способные вызвать тяжелое отравление с поражением внутренних органов и нервной системы.

Насторожить родителей должны резкая бледность, сильная потливость, затрудненное дыхание, сонливость, судороги, тошнота, рвота, расстройство желудка и нарушения сердечного ритма.

Если есть подозрение, что ребенок попробовал неизвестное растение, необходимо сразу вызвать скорую помощь по телефонам 103 или 112. По возможности врачи рекомендуют сохранить ягоды или часть растения, чтобы медикам было проще определить источник отравления.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева призвала не пытаться самостоятельно вызвать у ребенка рвоту.

«При подозрении на отравление ни в коем случае не пытайтесь принудительно вызвать у ребенка рвоту, надавливая на корень языка. Такие действия категорически запрещены, так как они могут спровоцировать удушье или травмировать нежный пищевод малыша. Также не нужно бесконтрольно давать ребенку сорбенты», — предупредила специалист.

Врачи напоминают, что лучший способ избежать подобных ситуаций — заранее объяснить детям, что нельзя трогать и тем более пробовать незнакомые ягоды, листья и цветы.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличилось количество зон отдыха у воды.