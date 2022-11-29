В Подмосковье подросток провалился под лед и умер

В подмосковной Старой Купавне подросток провалился под лед и умер. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

«Это случилось в понедельник вечером, 28 ноября в городском округе Богородский, город Старая Купавна, на улице Октябрьской, в районе дома 17А. Сотрудниками водолазной группы СПСО-1 и сотрудниками Мособлпожспас из Купавенского пруда было извлечено тело подростка 2008 года рождения», — сообщил изданию представитель ведомства.

По данным телеканала РЕН ТВ, двое школьников вышли на неокрепший лед и провалились в воду. Один из них смог выбраться, второго спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Павловском Посаде 15-летний подросток умер после курения электронной сигареты.