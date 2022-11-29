13:22, 29 ноября 2022
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В Подмосковье подросток провалился под лед и умер
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В подмосковной Старой Купавне подросток провалился под лед и умер. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Это случилось в понедельник вечером, 28 ноября в городском округе Богородский, город Старая Купавна, на улице Октябрьской, в районе дома 17А. Сотрудниками водолазной группы СПСО-1 и сотрудниками Мособлпожспас из Купавенского пруда было извлечено тело подростка 2008 года рождения», — сообщил изданию представитель ведомства.
По данным телеканала РЕН ТВ, двое школьников вышли на неокрепший лед и провалились в воду. Один из них смог выбраться, второго спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Павловском Посаде 15-летний подросток умер после курения электронной сигареты.