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13:22, 29 ноября 2022
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В Подмосковье подросток провалился под лед и умер

В Подмосковье подросток провалился под лед и умер
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковной Старой Купавне подросток провалился под лед и умер. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

«Это случилось в понедельник вечером, 28 ноября в городском округе Богородский, город Старая Купавна, на улице Октябрьской, в районе дома 17А. Сотрудниками водолазной группы СПСО-1 и сотрудниками Мособлпожспас из Купавенского пруда было извлечено тело подростка 2008 года рождения», — сообщил изданию представитель ведомства.

По данным телеканала РЕН ТВ, двое школьников вышли на неокрепший лед и провалились в воду. Один из них смог выбраться, второго спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Павловском Посаде 15-летний подросток умер после курения электронной сигареты.

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