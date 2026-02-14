Подсчитано число съедаемых россиянами блинов на Масленицу

Россияне ежегодно съедают около 500 миллионов блинов во время Масленицы. Об этом рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.

Для их приготовления за неделю праздника используется около 8,3 тысячи тонн муки, 27,8 тысячи тонн молока и 1,7 тысячи тонн растительного масла. Порядка 71 процента россиян отмечают Масленицу дома и предпочитают печь блины самостоятельно. Еще 20 процентов воспринимают праздник как повод отправиться в гости к родным и друзьям. Готовые блины покупают 5 процентов, а посещают кафе и рестораны лишь 4 процента.

Почти половина россиян съедают до пяти блинов за раз, а 22 процентов в праздничные дни вовсе не ведут счет блинам. Также эксперты рассказали, что почти каждый второй россиянин положительно относится к масленичным гуляниям в старорусском стиле: 42 процента с удовольствием приняли бы участие в таких форматах.

Ранее стало известно, что в России «индекс блинов» составляет 142 рубля. При этом в Москве показатель выше — 162 рубля.

Масленичная неделя в текущем году продлится с 16 по 22 февраля.