Экономист назвала способ правильно рассчитать финансовую подушку безопасности

Способ правильно рассчитать финансовую подушку безопасности на случай кризисных ситуаций и незапланированных расходов «Мосленте» назвала экономист, финансовый консультант, эксперт по личным финансам и Национального центра финансовой грамотности, основательница школы «Смарт инвестиций» Ольга Чурилова.

«Ведите учет своих ежемесячных доходов и расходов на протяжении двух-трех месяцев. Так вы поймете, сколько средств обычно уходит на текущие нужды. Смысл подушки безопасности в том, чтобы покрыть первостепенные траты в условиях кризиса, сохранить привычный или хотя бы допустимый уровень жизни при отсутствии нормального дохода. Логично, что для этого надо знать свои расходы», — пояснила специалист. Для этого расходы можно разделить на две категории: постоянные и переменные.

В постоянные будут входить, например, выплата налогов, кредитов, арендная плата за жилье, оплата жилищно-коммунальных услуг, покупка еды, средств гигиены, бытовой химии, расходы на транспорт, услуги связи, интернет.

Переменные траты будут совершаться время от времени, при желании или необходимости: покупка бытовой техники и одежды, ремонт в квартире, медицинские обследования и лечение болезней, путешествия, развлечения (кино, кафе, кинотеатры).

Так, по словам экономиста, постоянные расходы останутся с вами навсегда, их нельзя уменьшить без ущерба для жизни. Зато некоторые переменные траты можно безболезненно сократить при желании или форс-мажорах.

«Умножьте размер ежемесячных расходов на шесть месяцев. Эта сумма и будет оптимальной подушкой безопасности. Например, если вы тратите 50 тысяч рублей в месяц, то для резерва вам понадобится 300 тысяч. Эти деньги помогут продержаться в трудный период и покрыть жизненно необходимые расходы. У вас появится время, чтобы найти новый источник заработка или разобраться с другими проблемами, которые стали причиной кризиса», — порекомендовала Чурилова. По ее словам, необязательно останавливаться именно на полугодовой сумме — это только минимально допустимый размер подушки.

Кроме того, рекомендуется создать отдельный резерв на непредвиденные расходы. Средства могут понадобиться на замену сломавшейся техники, покупку новой одежды вместо пришедшей в негодность, лечение внезапно возникшего заболевания, заключила специалист.

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