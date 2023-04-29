Двое мужчин украли подушки безопасности из 131 автомобиля каршеринга в Москве, сообщает столичная прокуратура. Общая стоимость всех подушек составляет почти 20 миллионов рублей.

«Прокуратурой Северо-Восточного административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин 37 и 35 лет, обвиняемых по пункту "а" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная организованной группой")», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, с марта по май 2022 года сообщники действовали по заранее оговоренному плану: бронировали транспортное средство, проезжали на нем незначительное расстояние, а в ходе поездки демонтировали модули подушек безопасности и устанавливали на их места устройства, благодаря которым нанесенный ущерб не был заметен. Похищенным мужчины успели распорядиться по своему усмотрению.

Обвиняемые арестованы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд для рассмотрения по существу, рассказывает прокуратура.

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