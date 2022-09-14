В Подмосковье нашли брошенную подводную лодку

Брошенную подводную лодку обнаружили в водоеме подмосковной Алексеевки. В пресс-службе Минэкологии Московской области «Мосленте» сообщили, что судно находится там уже более восьми лет.

«Лодка эта из фанеры. Она там уже лет восемь торчит. Возможно, в ней имеются металлические конструкции. В этом водоеме уже никто давно не купается, поэтому конструкция не должна никому мешать. Делать с ней ничего не планируют. Чтобы оценить степень ее влияния на экологическое состояние водоема, необходима экспертиза, которую должен сделать собственник», — объяснили в пресс-службе.

По информации «Подмосковье сегодня», изначально конструкция задумывалась как арт-объект, однако со временем пришла в негодность. Местные жители планируют добиться благоустройства пруда, где стоит подлодка. Они хотят, чтобы ее убрали из водоема.

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