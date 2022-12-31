Город
10:47, 31 декабря 2022
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Вход на Красную площадь ограничили в Новый год

Вход на Красную площадь ограничили в Новый год
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Вход на Красную площадь ограничили в Новый год, предупредил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Мера будет действовать с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января.

Кроме того, вход на площадь Революции и Манежную площадь также будет ограничен в указанный срок. При этом Тверская и другие центральные улицы города будут открыты в обычном режиме и для водителей, и для пешеходов.

«В период новогодних каникул на территории города будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках столицы. Вместе с тем, в текущем году крупномасштабных массовых мероприятий, а также фейерверочных показов, посвященных празднованию Нового года, в Москве не запланировано», — добавили в ведомстве.

Ранее жителям столицы рассказали о погоде в Новый год. В праздничную ночь ожидается от минус пяти до нуля градусов и небольшие осадки.

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