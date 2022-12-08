Город
11:25, 08 декабря 2022
1 мин.

В Москве мужчина поджег квартиру с молодой женщиной и ее двухлетним сыном внутри

В Москве мужчина поджег квартиру с молодой женщиной и ее двухлетним сыном внутри
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

Правоохранители в Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры жилого дома на улице Демьяна Бедного. Внутри жилища находились молодая женщина 1998 года рождения и ее двухлетний сын. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает столичная прокуратура.

«Возгорание произошло в результате поджога входной двери. 32-летний подозреваемый задержан. Он проверяется на причастность к совершению иных преступлений», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Пострадавшая москвичка и малолетний ребенок находятся в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом») УК России.

По данным Telegram-канала Shot, 24-летнюю россиянку и ее ребенка увезли в больницу с серьезными травмами. У пострадавшей ожог около 30 процентов, у ребенка повреждены дыхательные пути.

Ранее в Москве в квартире многоэтажного дома произошел пожар. После его ликвидации на балконе квартиры было обнаружено тело женщины.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.