Поджог городской администрации в Подмосковье попал на видео

По данным канала, у вандала были при себе петарда «Римская свеча» и четыре петарды типа «Корсар-6». Пиротехника попала в доску почета у администрации, повредив две фотографии.

После поджога подозреваемый скрылся с места происшествия. На место прибыли правоохранители, изъявшие использованные петарды. Идет розыск вандала.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в поджоге отеля в центре Москвы с гибелью семи человек