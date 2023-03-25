17:24, 25 марта 2023
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Поджог городской администрации в Подмосковье попал на видео
SHOT: мужчина расстрелял петардами здание городской администрации в Подольске.
Кадр: Telegram-канал SHOT
Мужчина устроил поджог у здания городской администрации в подмосковном Подольске, расстреляв его петардами. Видео с места событий попало в Telegram-канал SHOT.
По данным канала, у вандала были при себе петарда «Римская свеча» и четыре петарды типа «Корсар-6». Пиротехника попала в доску почета у администрации, повредив две фотографии.
После поджога подозреваемый скрылся с места происшествия. На место прибыли правоохранители, изъявшие использованные петарды. Идет розыск вандала.
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