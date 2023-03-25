Город
17:24, 25 марта 2023
1 мин.

Поджог городской администрации в Подмосковье попал на видео

SHOT: мужчина расстрелял петардами здание городской администрации в Подольске.

Поджог городской администрации в Подмосковье попал на видео
Кадр: Telegram-канал SHOT

Мужчина устроил поджог у здания городской администрации в подмосковном Подольске, расстреляв его петардами. Видео с места событий попало в Telegram-канал SHOT.

По данным канала, у вандала были при себе петарда «Римская свеча» и четыре петарды типа «Корсар-6». Пиротехника попала в доску почета у администрации, повредив две фотографии.

После поджога подозреваемый скрылся с места происшествия. На место прибыли правоохранители, изъявшие использованные петарды. Идет розыск вандала.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в поджоге отеля в центре Москвы с гибелью семи человек

Партнерские материалы