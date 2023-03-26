Поджог дорогой иномарки в центре Москвы попал на видео

По данным источника, инцидент произошел на Садовой-Черногрязской улице. Вандал облил дорогую иномарку горючей жидкостью и поджег ее. Пламя перекинулось на соседний автомобиль Kia, который также сгорел.

Ранее на видео попал поджог городской администрации в Подмосковье. Мужчина расстрелял здание петардами, пиротехника попала в доску почета у администрации, повредив две фотографии.