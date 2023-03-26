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11:29, 26 марта 2023
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Поджог дорогой иномарки в центре Москвы попал на видео

Опубликовано видео поджога внедорожника Range Rover в центре Москвы.

Поджог дорогой иномарки в центре Москвы попал на видео
Кадр: Ren.tv

Неизвестный поджог внедорожник Range Rover ночью 25 марта в центре Москвы. Возгорание попало на видео, подробности опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел на Садовой-Черногрязской улице. Вандал облил дорогую иномарку горючей жидкостью и поджег ее. Пламя перекинулось на соседний автомобиль Kia, который также сгорел.

Ранее на видео попал поджог городской администрации в Подмосковье. Мужчина расстрелял здание петардами, пиротехника попала в доску почета у администрации, повредив две фотографии.

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