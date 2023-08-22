Поедающий продукты на дегустационном столе мужчина рассмешил пользователей сети

Видео поедающего продукты на дегустационном столе мужчины опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«А что, так можно было?», — написали администраторы канала в комментарии. В ролике мужчина быстро поедает продукцию, выставленную для дегустации.

«Никак не распробует», «Когда голоден, а на кассе очередь», «Наверное дома не кормят», «Это [youtube-блогер] Артем Вольф с просрочкой борется», «А другим оставить можно было?», «Потом будет в аптеке дегустационные столы искать», «Ты — не ты, когда голоден», «Правильно делает. Пока дают бесплатно, надо пробовать», «Ну не распробовал человек», — написали пользователи мессенджера.

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