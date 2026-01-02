Поезд Деда Мороза прибыл в Москву на два дня

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву и пробудет в городе два дня, сообщает агентство «Москва».

Поезд прибыл на Киевский вокзал, желающие смогут встретиться там с Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочными помощниками. Во время стоянки поезда можно будет принять участие в праздничной программе, посмотреть, как устроена кабина паровоза и подбросить угля в топку, добавляет агентство.

MSK1 передает, что территорию на платформе перед выходом Деда Мороза и Снегурочки огородили металлическими заборами, в здании вокзала поставили указатели. Встречать их утром приехали несколько десятков москвичей вместе с детьми, а у бесплатных вагонов поезда скопились большие очереди. Бесплатно пускают в вагон «Снежной королевы», а также в сувенирную лавку-магазин и вагон-ресторан, а в остальные локации: резиденцию Деда Мороза и «Кукольный театр» — нужен билет.

Путешествие Деда Мороза началось 19 ноября 2025 года во Владивостоке и завершится 11 января 2026 года в Великом Устюге. Всего Дед Мороз побывает в 70 городах. Из Москвы поезд уедет вечером 3 января.