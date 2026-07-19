Поезд из Москвы до черноморского курорта станет ежедневным

Компания «Гранд Сервис Экспресс» увеличивает частоту курсирования поезда №197/198 сообщением Москва – Адлер. Уже с 20 июля отправление из столицы в черноморский город-курорт станет ежедневным. Об этом сообщил перевозчик в своем Telegram-канале.

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 00:55, а прибывает в Адлер на следующий день в 19:00.

Следует он через Воронеж (станция Придача), Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи.

Кроме того, с 18 июля этот поезд отправляется ежедневно из Адлера в Москву в 02:50, в столицу прибывает на следующий день в 14:26.

В составе поезда одноэтажные купейные и плацкартные вагоны «Таврия», а также есть гендерные купе.

Ранее стало известно о том, что тематический поезд с персонажами российского мультфильма «Смешарики» по просьбам пассажиров продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии все лето.