Поезд Жириновского впервые отправился из Москвы

С Казанского вокзала Москвы впервые отправился тематический поезд «Жириновский», следующий по маршруту Москва — Адлер. Запуск состава приурочен к 80-летию со дня рождения политика Владимира Жириновского.

О запуске поезда ранее объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Тематический состав получил название «Россия. Жириновский» и стал частью юбилейной программы партии.

«Мы хотим говорить с людьми понятным языком», — заявлял Слуцкий. По его словам, проект задуман как просветительский. Вагоны поезда оформлены фотографиями и цитатами Жириновского, а пассажирам предлагают краткие факты из его биографии.

При этом сам состав выглядит довольно сдержанно. В свое время Жириновский предлагал куда более радикальные идеи — от вагонов-бань до поездов для знакомств. Пока эти задумки не реализованы даже в юбилейной версии. Зато в вагоне-ресторане появилось специальное меню «Жириновский», состав которого не раскрывается.

Помимо поезда партия анонсировала памятный концерт, форум «Жириновские чтения» и выставку «Жириновский навсегда» в Манеже.

Ранее в Москве выставили на продажу роскошную резиденцию Жириновского.