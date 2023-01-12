Перечислены преимущества новых поездов МЦД

Преимущества новых поездов серии «Иволга 3.0», которые будут курсировать по МЦД, перечислили в Telegram-канале Дептранса Москвы.

«Семь таких составов прибыли в Москву, и специалисты ЦППК уже завершают их обкатку без пассажиров. В условиях рейса они тестируют работу всего оборудования и систему связи. Поезда быстро и плавно разгоняются — это важно для городских поездок, где много остановок. Все сделано так, чтобы поездки были максимально комфортны для всех пассажиров», — говорится в сообщении.

Так, «Иволга 3.0» разгоняется до 160 километров в час. Максимальная скорость поездов предыдущей серии составляла 120 километров в час. В новых вагонах обновили интерьер, добавили дополнительные сидения (50 штук), у кресел появились дополнительные подлокотники, на вертикальных поручнях сделали крючки для вещей. В приоконные столики были встроены беспроводные зарядки, что увеличило общее количество зарядных устройств до 1600 единиц. Также появились зарядки для электросамокатов.

Ранее москвичам раскрыли план развития МЦД на 2023 год.