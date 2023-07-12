Решивший освежиться в фонтане студент погиб от удара током

20-летний студент второго курса МГТУ имени Н.Э. Баумана забрался в фонтан на северо-западе Москвы и умер от удара током, сообщает MK.RU.

По имеющейся информации, молодой человек вместе со своей 18-летней сестрой выехал на вечернюю прогулку в районе Строгино. На велосипедах они доехали до района Щукино, где остановились в сквере на улице Маршала Василевского.

Молодой человек решил освежиться в фонтане. Сделав в воде пару шагов, он упал. Предварительно, пострадавший наступил на оголенный провод на дне чаши фонтана.

Сестра и прохожие пытались вытащить молодого человека из воды. В этот момент работники коммунальных служб занимались отключением электроснабжения фонтана. На место происшествия были вызваны наряд полицейских и бригада скорой помощи. Спасти потерпевшего не удалось.

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