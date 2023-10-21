Школьница погибла из-за электронной сигареты в Подмосковье

Из-за электронной сигареты в Электрогорске погибла 16-летняя школьница, сообщает «Подмосковье сегодня».

По информации издания, в ночь на субботу, 21 октября, девушка покурила, лежа в кровати. Вскоре после этого подозрительные звуки из ее комнаты разбудили родителей. Отец зашел к дочери и увидел, как она дергается и хрипит.

В экстренном порядке родители повезли ребенка в больницу. Там медики пытались стабилизировать состояние школьницы, но не смогли.

Обнаруженное в нижнем белье погибшей электронное устройство отдали на экспертизу.

«По предварительным данным эксперта признаков отравления не имеется, каких-либо телесных повреждений на теле ребенка также не обнаружено. Причина смерти подростка устанавливается в ходе экспертизы», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток умер после курения электронной сигареты в ванне.