Женщина погибла под «московским» поездом в Сибири

Женщина погибла под поездом Владивосток — Москва на регулируемом пешеходном переходе. По данному факту организована проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 5 марта 2023 года в 21 час 35 минут местного времени на 5204 километре Восточно-Сибирской железной дороги на станции Гончарово произошло травмирование женщины, переходившей железнодорожные пути по регулируемому пешеходному переходу, почтово-багажным поездом № 989 сообщением Владивосток-Москва», — говорится в пресс-релизе.

Транспортная прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и примет соответствующие меры.

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