Трое детей погибли при пожаре в Подмосковье

Трое детей погибли при пожаре в подмосковном Видном, возбуждено два уголовных дела, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Росси по Московской области.

«11 августа 2022 в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в доме, расположенном в деревне Малое Видное тел троих детей: девочек 2013 и 2015 годов рождения, а также их брата 2016 года рождения. По предварительным данным, дети были оставлены без присмотра своей матерью и заперты на мансардном этаже дома», — говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») по факту гибели детей и по статье 125 («Оставление в опасности») УК России в отношении их матери.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле 29 июля.