Десятки человек пострадали от прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ

В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте на западе Москвы прорвало трубу с горячей водой, сообщают «Известия».

По данным издания, в результате коммунальной аварии пострадало несколько десятков человек. Еще около 20 посетителей торгового центра остаются заблокированы в помещениях. На место происшествия едут экстренные службы города.