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16:00, 22 июля 2023
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Десятки человек пострадали от прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ

Десятки человек пострадали от прорыва трубы с горячей водой в ТЦ на западе Москвы.

Десятки человек пострадали от прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте на западе Москвы прорвало трубу с горячей водой, сообщают «Известия».

По данным издания, в результате коммунальной аварии пострадало несколько десятков человек. Еще около 20 посетителей торгового центра остаются заблокированы в помещениях. На место происшествия едут экстренные службы города.

Как сообщает Mash, всего пострадали около 70 человек.

По данным агентства городских новостей «Москва», трое человек госпитализированы с ожогами. Еще 20 человек осматривают врачи, уточняет Telegram-канал Baza.

Ранее эвакуация людей из офиса ВГТРК в центре Москвы попала на видео.