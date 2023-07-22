16:00, 22 июля 2023
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Десятки человек пострадали от прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ
Десятки человек пострадали от прорыва трубы с горячей водой в ТЦ на западе Москвы.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте на западе Москвы прорвало трубу с горячей водой, сообщают «Известия».
По данным издания, в результате коммунальной аварии пострадало несколько десятков человек. Еще около 20 посетителей торгового центра остаются заблокированы в помещениях. На место происшествия едут экстренные службы города.