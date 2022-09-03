Москвичам спрогнозировали теплую субботу

Теплая погода до 17 градусов тепла ожидает москвичей в субботу, 3 сентября. Такой прогноз в интервью РИА Новости озвучил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура воздуха в Москве плюс 15-17, по области от 12 до 17 градусов тепла», — рассказал метеоролог.

По его словам, атмосферное давление продолжит слабо повышаться и составит 753 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что бабье лето в столице наступит после 14 сентября.